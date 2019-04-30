Главную икону храма ВС РФ привезли в Севастополь

Икону главного храма Вооруженных сил России (ВС РФ) «Спас Нерукотворный» привезли на базу Черноморского флота в Севастополе . Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Икону провезут по воинским частям и храмам по всей России, ее покажут более чем в 120 городах. Поклониться ей смогут не только тысячи военнослужащих, но и православные верующие. Севастополь — первый город, в котором покажут святыню.

В городе-герое икону выставят во Владимирском кафедральном соборе. Там она пробудет до 2 мая. После ее отвезут в воинские части Черноморского флота. Святыня побывает в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Северной Осетии, Чечне, Дагестане и Южной Осетии, Абхазии и Армении. Конечная точка путешествия — Москва. В столице ее разместят в главном храме Вооруженных сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

Лик Спасителя превратился в главную икону главного храма ВС РФ потому, что воины всегда видели в нем своего покровителя. По этой же причине его образ также помещали на знамена русского воинства и над воротами крепостей.