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Главную икону храма ВС РФ привезли в Севастополь 

360tv.ru 1 час назад
Фото: kremlin.ru
Икону главного храма Вооруженных сил России (ВС РФ) «Спас Нерукотворный» привезли на базу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Икону провезут по воинским частям и храмам по всей России, ее покажут более чем в 120 городах. Поклониться ей смогут не только тысячи военнослужащих, но и православные верующие. Севастополь — первый город, в котором покажут святыню.
В городе-герое икону выставят во Владимирском кафедральном соборе. Там она пробудет до 2 мая. После ее отвезут в воинские части Черноморского флота. Святыня побывает в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Северной Осетии, Чечне, Дагестане и Южной Осетии, Абхазии и Армении. Конечная точка путешествия — Москва. В столице ее разместят в главном храме Вооруженных сил в 75-ю годовщину Великой Победы.
Лик Спасителя превратился в главную икону главного храма ВС РФ потому, что воины всегда видели в нем своего покровителя. По этой же причине его образ также помещали на знамена русского воинства и над воротами крепостей.
Икона «Спас Нерукотворный» — каноническое изображение Иисуса Христа. Деньги на ее создание пожертвовал президент России Владимир Путин. А патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил икону на пасхальном богослужении 28 апреля.
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Общество , Иисус Христос , Владимир Путин , Севастополь
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