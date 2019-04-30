Пешком из Москвы в Санкт‐Петербург. Великое путешествие решила совершить инстаграм‐блогер

Великое путешествие из Москвы Санкт-Петербург решила совершить инстаграм-блогер Виктория Ив. Она стартовала 26 апреля. Сейчас блогер уже на пути в деревню Старое Мелково в Тверской области

За плечами Виктории Ив уже более 100 километров. На безумное путешествие из одной столицы в другую блогера подтолкнули проблемы, которые навалились в один момент — разрушились отношения с любимым человеком, конфликт на работе и неожиданный переезд с одной квартиры на другую.

Почти весь ее путь проходит в онлайн-режиме. Блогер активно общается с подписчиками в «Инстаграме» и делится впечатлениями. Виктория рассказывает, что самым трудным был второй день. Несмотря на свою физическую форму, почувствовала все мышцы, признается девушка. Были мысли вернуться обратно, сесть в электричку и поехать домой. Но сумела пересилить себя и идти дальше.

Первая ночевка была в лесу Зеленограда. Но она выдалась очень неспокойной. Блогер залезла в спальный мешок. Но над головой каждую минуту пролетали самолеты — рядом аэропорт Шереметьево . А еще уснуть не давали назойливые лягушки.

Виктория рассказывает, что этот поход дал ей немного спокойствия. Девушка концентрируется на происходящем вокруг. Правда, бывают резкие перепады настроения. Но все проходит, когда рядом видит красоту.

За время путешествия блогер лишь пару раз воспользовалась автостопом. В первом случае нужно было зарядить телефон, и закупить продукты в Клину. Во второй раз девушке помогли перебраться по мосту через реку. От неадекватных водителей ее спасает желтая жилетка ДПС

В северную столицу Виктория планирует дойти ко Дню Победы. Это в память о прадедушке, ветеране Великой Отечественной войны. Но впереди — еще сотни километров и испытаний. Силы блогеру придает поддержка пользователей соцсетей. Поэтому она не сомневается в своем успехе.