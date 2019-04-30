Тазик в помощь: когда в России перестанут отключать горячую воду

13 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды. Аналитики «Известий» выяснили , зачем российские коммунальщики делают это каждый год и как дела обстоят за рубежом.

Автор статьи уверяет, чтобы понять причины отключения горячей воды, необходимо в первую очередь осознать, как происходит процесс её нагревания. В России это делается по двум основным схемам: закрытым образом — когда, питьевая вода нагревается с помощью горячей воды из теплосети, и открытым — когда вода из теплосети напрямую поступает в квартиры. В обоих случаях вода нагревается при помощи котла.

Отключение воды необходимо специалистам, чтобы проверить работоспособность котла и труб теплосети в преддверии очередной зимы. При этом происходит процесс «опрессовки» — подача воды под усиленным давлением для выявления возможных деформаций. Эксперты поясняют, что на время отключений трубы нельзя оставлять пустыми, поскольку это может привести к возникновению новых неполадок, поэтому из кранов с горячей водой на время отключения течёт холодная вода.

По данным издания, плановые отключения горячей воды существуют во всех городах постсоветских государств, а также в Восточной Европе, Скандинавии и Канаде: например, в Таллине процесс профилактики теплосетей занимает один-два дня, в Риге — до семи дней, в Праге — две недели, в городах Молдавии — до месяца.

При этом эксперты поясняют, что в крупнейших европейских городах централизовано только холодное водоснабжение, горячей водой жители мегаполисов обеспечивают себя самостоятельно при помощи домашних водонагревателей.

Западные журналисты пишут о плюсах советской системы, отмечая, что отключения горячей воды — прекрасный повод для флирта: в Интернете появляются объявления, в которых предложение принять горячий душ рассматривается как повод познакомиться поближе. При этом в статьях зарубежных СМИ отмечается, что на время отключений жителям постсоветских городов лучше всего носить шампунь всегда с собой.

Специалисты отмечают, что отключения горячей воды в России сохранятся ещё на очень долгий срок, поскольку перевести страну на новую систему водоснабжения практически невозможно.

В настоящий момент время профилактических работ по стране составляет две недели, в Москве — 10 дней, к 2020 году планируется сократить срок до 7 дней.