Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину

Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.

Как рассказали в больнице, заледеневшего человека со ссадинами на лице нашел прямо на земле охранник промышленного предприятия во время утреннего обхода территории. Пациента — ледяного на ощупь, на лице которого не таяли снежинки — на скорой доставили в краевую больницу: периферический пульс не прощупывался, аускультативно прослушивались глухие тоны сердца.

"Мы начали реанимационные мероприятия — непрямой массаж сердца и дефибрилляцию. Был приглашен второй реаниматолог, потому что в одиночку справиться с длительной реанимацией невозможно", — приводит пресс-служба слова реаниматолога Дмитрия Мицукова.

Врачи отмечают, что при дефибрилляции человек получает удар током напряжение в 5 тысяч вольт и здоровый человек может умереть от такого удара.

"Врачи работали около двух часов. Больной перенес 24 разряда дефибриллятора, каждый разряд — 360 джоулей! …Через 120 минут реанимационных мероприятий сердце Неизвестного №10 стало наращивать темп — от 40 ударов в минуту до нормальных 70. Пациент порозовел, потеплел и явно отступил от края. Было неясно, насколько сохранен его мозг", — говорится в сообщении.

Через день мужчина уже читал врачам стихи. Он рассказал, что его зовут Владимир Яковлевич, он 1964 года рождения, работал на стройке в Солнечном. Как только найдутся хоть какие-то документы, подтверждающие личность замерзшего пациента, его выпишут. Медики расценивают состояние больного, как удовлетворительное.