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Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / sudok1
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Как рассказали в больнице, заледеневшего человека со ссадинами на лице нашел прямо на земле охранник промышленного предприятия во время утреннего обхода территории. Пациента — ледяного на ощупь, на лице которого не таяли снежинки — на скорой доставили в краевую больницу: периферический пульс не прощупывался, аускультативно прослушивались глухие тоны сердца.
"Мы начали реанимационные мероприятия — непрямой массаж сердца и дефибрилляцию. Был приглашен второй реаниматолог, потому что в одиночку справиться с длительной реанимацией невозможно", — приводит пресс-служба слова реаниматолога Дмитрия Мицукова.
Врачи отмечают, что при дефибрилляции человек получает удар током напряжение в 5 тысяч вольт и здоровый человек может умереть от такого удара.
"Врачи работали около двух часов. Больной перенес 24 разряда дефибриллятора, каждый разряд — 360 джоулей! …Через 120 минут реанимационных мероприятий сердце Неизвестного №10 стало наращивать темп — от 40 ударов в минуту до нормальных 70. Пациент порозовел, потеплел и явно отступил от края. Было неясно, насколько сохранен его мозг", — говорится в сообщении.
Через день мужчина уже читал врачам стихи. Он рассказал, что его зовут Владимир Яковлевич, он 1964 года рождения, работал на стройке в Солнечном. Как только найдутся хоть какие-то документы, подтверждающие личность замерзшего пациента, его выпишут. Медики расценивают состояние больного, как удовлетворительное.
"История спасения…, конечно, будет материалом для научной статьи. Она должна быть известна медицинскому сообществу, как эксклюзивная клиническая ситуация, как пример невероятных резервов человеческого организма и как еще одно доказательство: за жизнь больного врачи должны бороться до конца", — сообщает пресс-служба.
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