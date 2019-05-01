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Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Делегация общественных деятелей из США приняла участие в первомайской демонстрации в Симферополе, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что делегация общественных деятелей из США прибыла с пятидневным визитом в Крым. В составе делегации около 20 человек, в том числе представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала.
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО. Рядом с ними с флагами своих стран прошли представители Великобритании, Швеции, Израиля, Непала.
В общении с журналистами представители делегации заявили, что приехали в Крым с пропагандой мира на земле, а также отметили радушие крымчан. "Нам здесь очень нравится", — сказал один из представителей делегации.
В свою очередь в общении с журналистами глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не возражает против американских флагов на демонстрации. "Этим они хотят сказать, что они за российский Крым, пускай", — сказал Аксенов.
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Комментарии
Общество , США , Сергей Аксенов , НАТО , РИА Новости , Израиль , Непал , Республика Крым , Симферополь , Великобритания , Швеция
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