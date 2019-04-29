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Караулова заявила, что не ожидала выйти из колонии по УДО 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической группировке "Исламское государство"*, заявила, что не ожидала, что сможет выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО).
Караулова, бывшая студентка МГУ, осужденная на 4,5 года, 27 апреля была освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно. На момент освобождения ей оставалось отбывать 1 год и 10 месяцев. Вологодский городской суд 16 апреля удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой. Суд пришел к выводу, что необходимости в ее изоляции от общества нет.
"Нет (не ожидала). Вообще это настолько неожиданно было, и такой это был праздник! Все равно до последнего не верилось, до последнего никаких вещей не собирала. Просто мне говорят: "Завтра в 8 утра будь готова", — сказала Караулова в интервью RT, отвечая на опрос, ожидала ли она, что пройдет УДО.
Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Будучи студенткой второго курса, девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Общество , Варвара Караулова , Александра Иванова , МГУ , Исламское государство , Вологда
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