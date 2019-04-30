Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.

Увеличение пенсий ветеранам

С 1 мая вступают в силу изменения в системе расчета доплат военным пенсионерам — участникам Великой Отечественной войны.

С 2012 года при расчете военной пенсии оклад по должности и званию учитывался в размере 54% и, увеличиваясь ежегодно, должен был достичь 100%. К настоящему моменту размер учитываемого денежного довольствия увеличился до 72,23%. Теперь эти ограничения отменены для тех, кто служил в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, а также партизан и членов подпольных организаций, сотрудников разведки и контрразведки, лиц, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", инвалидов с детства из-за ранения во время боевых действий в 1941–1945 годах.

Размер пенсий вырастет в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц. По данным Минобороны, численность военных пенсионеров — участников Великой Отечественной войны составляет около 10 тыс. человек. На реализацию закона выделят 0,95 млрд рублей в 2019 году и до 1,42 млрд рублей в последующие годы.

"Закон направлен на реализацию указа президента РФ "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и позволит улучшить социально-экономическое положение участников ВОВ, обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения указанной категории лиц", — говорится в пояснительной записке к закону.

Дорожные знаки уменьшенного размера

С 1 мая вступает в силу приказ Росстандарта о введении ГОСТа, позволяющего устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера (500х500 мм и 400х400 мм).

Их разрешено ставить на дорогах нескоростного движения. В основном новый формат предназначен для центра городов и кварталов исторической застройки.

Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года, он был задуман в интересах пешеходов и не вызвал нареканий со стороны водителей.

Первой в эксперименте по установке уменьшенных дорожных знаков участвовала Москва — в феврале 2017 года знаки появились на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках. По итогам пилотного проекта было решено сократить количество дорожных знаков в центре столицы и перейти от крупных указателей к миниатюрным. Этот эксперимент получил положительную оценку Государственной комиссии по безопасности дорожного движения и был рекомендован для реализации в других городах.

В Санкт-Петербурге, где эксперимент длился несколько месяцев, заметили, что уменьшенные знаки помогают сохранить архитектурный облик города и при этом не приводят к росту аварийности на участках. Аналогичные преимущества отметили во Владимире, где на четырех улицах города устанавливались уменьшенные знаки. "Основной целью замены была эстетика, чтобы, в частности, крупные знаки не портили вид на наши достопримечательности", — пояснили в администрации города.

Идентификация пользователей мессенджеров

С 6 мая вступает в силу постановление правительства РФ "Об утверждении правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями".

Теперь мессенджеры обязаны проверять информацию о регистрации мобильного номера, оформив запрос к операторам связи, которые в течение 20 минут должны предоставить необходимые данные. Если в указанный срок оператор этого не сделает или сообщит об отсутствии этой информации в своей базе, то идентификация не будет считаться пройденной.

Согласно постановлению, мобильные операторы обязаны вносить в базы данных уникальные коды, присвоенные пользователям мессенджерами, а также сведения о том, какие приложения использует абонент. В случае расторжения договора с абонентом оператор в течение суток должен уведомить об этом администрацию мессенджера, после чего пользователю необходимо пройти повторную идентификацию.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что введение правил идентификации необходимо для формирования доверительной и безопасной среды для всех. "Сейчас мессенджеры просят разрешение на доступ к вашей записной книжке. Открывая приложению доступ к контактам, вы разрешаете идентифицировать, кто из вашего списка контактов им пользуется. Таким образом, просто присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера, хотите вы того или нет. При этом владелец мессенджера фактически не несет ответственности за безопасность ваших личных данных и передаваемый пользователями контент", — пояснял он.

Защита прав потребителей страховых услуг

7 мая вступают в силу Базовые стандарты защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей страховых услуг и совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке.

Вводятся требования к порядку оформления договора страхования, уплате страховой премии, возмещению причиненного вреда в натуре, срокам и порядку осуществления страховой выплаты, защите получаемой страховщиком информации, условиям взаимодействия страховых организаций со страховыми агентами.

В частности, страховщики должны будут информировать клиента о просрочке уплаты очередного взноса или нехватке необходимых для выплаты документов, отвечать за несвоевременную оплату возмещения вреда в натуре, не смогут требовать для выплаты справку от МВД при отсутствии явных признаков противоправных действий и повторно (за некоторыми исключениями) запрашивать документы на выплату в случаи их утери. Также их обязуют установить требования к уровню образования и профессиональной подготовки страховых агентов. Прекратить договор страхования станет возможно, не уплатив очередной взнос за него (если премия платится в рассрочку). Стандарты должны будут соблюдать как страховщики, так и их агенты.

Контролировать соблюдение стандарта будет Всероссийский союз страховщиков (ВСС, саморегулируемая организация страхового рынка). Нарушителям грозят штрафы до 40 тыс. рублей, а также исключение из СРО, что равносильно уходу с рынка.

Прозрачность единой информационной системы жилищного строительства

С 28 мая вступает в силу постановление правительства РФ "О единой информационной системе жилищного строительства" (ЕИСЖС). Она аккумулирует сведения от застройщиков, органов власти и уполномоченных банков, контролирующих назначение и размер расходования привлеченных от дольщиков средств. Оператор системы — АО "Дом.рф".

Система уже существует. Постановление устанавливает порядок размещения, хранения и обработки информации в ней. Например, застройщик обязан размещать все основные документы, касающиеся строящегося объекта, бухгалтерскую отчетность, фотографии каждой стройки с датой, градостроительные планы земельных участков, справки о размере собственных средств и соблюдении нормативов финансовой устойчивости, данные о владельцах компании, условия привлечения средств дольщиков и прочее. Запрещено удалять размещенную в ЕИСЖС информацию. Большая часть данных открыта для всех. Также прописаны технические и организационные требования к системе.

Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин говорил, что с введением системы повысится прозрачность отрасли. "Вносимые данные помогают анализировать сведения о строящихся объектах и, что очень важно, вовремя отслеживать нарушения и возникновения потенциально проблемных объектов", — сказал он.