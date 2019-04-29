«Я с ним простилась»: Цымбалюк-Романовская отказалась идти на похороны Джигарханяна

Украинская пианистка и третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не пойдет на похороны своего экс-супруга, сообщаети PRIMPRESS.

Об этом она заявила в интервью «Дни.ру».

«Нет, я с ним простилась в октябре 2017 года», — сказала Виталина.

Кроме того, она всячески отвергла все обвинения в мошенничестве, подчеркнув, что ей у Джигарханяна «нечем было пользоваться».

«На момент развода с предыдущей женой у него было из имущества 1/2 квартиры на Арбате. На свои доходы он преимущественно содержал жену, живущую в Америке и последние 20 лет не работающую», — добавила Цымбалюк-Романовская.

Напомним, что Джигарханян обвинял бывшую супругу в выводе за границу денег через офшоры. Судебное разбирательство привело к тому, что Виталина была вынуждена отработать 200 часов исправительных работ из-за нарушения тайны личной жизни. Позже она стала фигурантской уголовного дела о мошенничестве.