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«Я с ним простилась»: Цымбалюк-Романовская отказалась идти на похороны Джигарханяна 

Primpress 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинская пианистка и третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не пойдет на похороны своего экс-супруга, сообщаети PRIMPRESS.
Об этом она заявила в интервью «Дни.ру».
«Нет, я с ним простилась в октябре 2017 года», — сказала Виталина.
Кроме того, она всячески отвергла все обвинения в мошенничестве, подчеркнув, что ей у Джигарханяна «нечем было пользоваться».
«На момент развода с предыдущей женой у него было из имущества 1/2 квартиры на Арбате. На свои доходы он преимущественно содержал жену, живущую в Америке и последние 20 лет не работающую», — добавила Цымбалюк-Романовская.
Напомним, что Джигарханян обвинял бывшую супругу в выводе за границу денег через офшоры. Судебное разбирательство привело к тому, что Виталина была вынуждена отработать 200 часов исправительных работ из-за нарушения тайны личной жизни. Позже она стала фигурантской уголовного дела о мошенничестве.
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Комментарии
Общество , Армен Джигарханян
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