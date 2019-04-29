Беглов обязал предприятия Петербурга участвовать в посадке деревьев и благоустройстве

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обязал руководителей экономического блока городского правительства и глав районов провести работу с петербургскими предприятиями, чтобы они принимали участие в благоустройстве города. Он предложил на совещании с членами городского правительства в Смольном привлекать организации к посадке деревьев.

"Главам районов нужно подготовить полный список предприятий, которые принимают участие в благоустройстве. Надо, чтобы каждое предприятие хотя бы по одному дереву посадило. Это наш общий дом, каждому по силам посадить определенное количество деревьев", — сказал Беглов. Он предложил также "поработать с предприятиями с тем, чтобы на их средства выполнять благоустройство".

Председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский сообщил, что в городе прошло уже около 20 акций по благоустройству с участием крупных предприятий, в том числе автопроизводителей.

По словам Рублевского, во время весеннего месячника по благоустройству в Петербурге проведена комплексная уборка улиц, вымыты фасады домов, приведены в порядок парки и скверы.

"Ежедневно на зачистку дорог выходят более 650 единиц техники и свыше тысячи работников ручного труда. Работа продолжается, и в оставшиеся дни мы завершим комплексную уборку и продолжим мыть улицы, чтобы поддерживать на них порядок", — сообщил глава комитета по благоустройству.

С 16 апреля в петербургских садах и скверах начались посадки деревьев и кустарников. Уже высажено 4,7 тыс. деревьев, всего этой весной в Петербурге появится 5,6 тыс. новых деревьев и более 100 тыс. кустарников. С 22 апреля петербургские садовники начали высаживать первые цветы. К Дню Победы Петербург украсят более 500 тыс. цветов.