«Алые паруса» пройдут в Петербурге в конце июня

Праздник выпускников школ «Алые паруса», традиционно проходящий в Санкт-Петербурге , в 2019 году состоится в ночь с 23 на 24 июня.

По данным пресс-службы администрации врио губернатора города Александра Беглова, глава региона уже подписал соответствующее постановление, в котором, кроме даты, устанавливается порядок организации мероприятия. Сам праздник пройдёт на Дворцовой площади, на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Для участия в торжестве на площадках соберутся около 33 тысяч выпускников петербургских школ и более 1,5 миллиона горожан и гостей Петербурга.

Ранее News.ru писал о том, что парламент Грузии утвердил инициативу правительства об отмене выпускных экзаменов в школах. Это нововведение коснётся учащихся 11 и 12 классов.