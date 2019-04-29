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Караулова рассказала о стыде за содеянное 

Газета.Ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: ТАСС
Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство", рассказала о стыде за совершенный поступок. Об этом сообщает ТАСС.
Она выразила надежду на то, что ее история стала показательной.
"Мне за себя в данный момент стыдно, я настолько мало интересовалась политикой и происходящим в мире, что для меня аббревиатура "ИГИЛ" была пустым звуком", — заявила Караулова.
Она добавила, что тем, кого завербовали террористы, нужно пытаться вернуться на родину.
Ранее сообщалось, что Караулова рассказала о планах на жизнь после досрочного освобождения.
Караулова была арестована еще в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Затем в 2016 году она была осуждена на 4,5 года колонии. В ноябре 2018 года Караулова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой поддержать ходатайство о ее УДО, на что Москалькова согласилась. По ее словам, Караулова понимает, что стала жертвой уродливой идеологии. Ее ходатайство было удовлетворено.
"Исламское государство" (ИГ/ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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Комментарии1
Общество , Варвара Караулова , МГУ , Исламское государство
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