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ФАС заведет дело на Минпросвещения при отсутствии обоснования сокращения перечня учебников 

ТАСС + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает, что Минпросвещения вернет ряд школьных учебников в федеральный перечень до 31 мая либо обоснует причины, по которым они были исключены. В противном случае будет возбуждено антимонопольное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.
Новый перечень был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года, список был сокращен с 1370 до 863 наименований. В середине апреля ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень исключенные учебники.
"Если предупреждение не будет исполнено, либо мы не получим соответствующей аргументации, которая бы отвечала на вопросы в предупреждении ФАС России, то будет возбуждено антимонопольное дело", — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что сейчас создана межведомственная рабочая группа по проработке вопросов, которые были затронуты в предупреждении.
Ранее в Минпросвещения, комментируя предупреждение ФАС, заявили, все требования детально изучаются, и министерство готово представить необходимую информацию по каждому обозначенному учебнику и соответствующему решению. Кроме того, там отмечали, что новый порядок формирования перечня существенным образом усилит контроль за качеством учебников в школах по всей стране, предъявляя конкретные и прозрачные требования на каждом этапе процедуры проверки, а также отдельные требования к экспертам.
Федеральный перечень учебников включает издания, рекомендуемые к использованию при обучении. В новый перечень вошли издания, которые получили положительные заключения экспертов, в числе которых заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники, а также эксперты Российской академии образования. Лидерами по количеству изданий в списке стали издательство "Просвещение", доля которого теперь составляет 573 наименования, и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "ВЕНТАНА-ГРАФ", издательство "Астрель") — 256 наименований.
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Комментарии1
Общество , Образование , Ольга Васильева , ФАС , ИТАР-ТАСС
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