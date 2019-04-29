Похороны народной артистки СССР Элины Быстрицкой завершились на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Малого театра.
Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ней состоялось в понедельник на Исторической сцене Малого театра.
Траурная церемония захоронения Быстрицкой с торжественными почестями прошла на Новодевичьем кладбище. Проводить любимую актрису пришли родные, коллеги и друзья, отметили в театре.
Быстрицкую похоронили рядом с актрисой Людмилой Гурченко.
Быстрицкая прославилась на весь СССР после роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). Актриса играла в таких знаковых советских фильмах, как "Добровольцы", "Все остается людям", "Неоконченная повесть". После 1960-х годов актриса отказалась сниматься и сосредоточилась на театральной карьере. На сцене Малого театра, куда Быстрицкая пришла в 1958 году и служила до 2012 года, актриса сыграла в спектаклях "Бешеные деньги", "Волки и овцы", "Дачники", "Старик", "Маскарад", "Иванов", "Горе от ума", "Веер леди Уиндермир" и других.