Элину Быстрицкую похоронили на Новодевичьем кладбище

Похороны народной артистки СССР Элины Быстрицкой завершились на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Малого театра.

Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ней состоялось в понедельник на Исторической сцене Малого театра.

Траурная церемония захоронения Быстрицкой с торжественными почестями прошла на Новодевичьем кладбище. Проводить любимую актрису пришли родные, коллеги и друзья, отметили в театре.

Быстрицкую похоронили рядом с актрисой Людмилой Гурченко