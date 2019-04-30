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РЖД предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ по случаю годовщины Победы 

ТАСС + ещё 3 10 часов назад
Фото: РИА Новости
РЖД предоставят бесплатный проезд всем ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в преддверии празднования 74-й годовщины Победы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
РЖД по случаю празднования годовщины Победы бесплатно перевезут участников и инвалидов ВОВ, а также их сопровождающих с 1 по 30 мая.
"Акция действует во всех вагонах всех поездов, курсирующих по маршрутам дальнего следования, без ограничения числа поездок", — уточняется в пресс-службе министерства.
Также бесплатные перелеты для ветеранов организуют несколько российских авиакомпаний. Авиакомпания "Аэрофлот" предоставит бесплатные перевозки для ветеранов с 3 по 12 мая. Акция в том числе распространяется на некоторые страны Европы. "Уральские авиалинии" будут бесплатно перевозить ветеранов с 15 апреля по 12 мая (сопровождающие получат скидку 90%). Участники ВОВ смогут посетить города-герои России, а также города Грузии и СНГ. В акции также участвуют авиакомпании "Азимут" (с 1 по 15 мая) и Red Wings (с 5 по 19 мая). "Для сопровождающих лиц скидка на перелет составит 90% от обычного тарифа эконом-класса в кассах агентов авиакомпании", — уточняется в сообщении Минтранса.
Авиаперевозчик UTair продолжит свою программу "Ветеран", по которой участники и инвалиды ВОВ, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей могут один раз в течение календарного года совершить бесплатный перелет регулярными рейсами авиакомпании. Скидка для сопровождающих также предусмотрена.
Кроме того, с 6 по 12 мая для ветеранов предусмотрена акция S7. Кроме внутрироссийских рейсов, есть билеты в страны СНГ и Грузию. "Размер тарифа на внутренние рейсы составляет 100 рублей в одну сторону, 200 рублей — при перелете туда и обратно. Уровень тарифа на рейсы между Россией и странами СНГ, а также Грузией составляет €2 в одну сторону и €4 — туда и обратно", — уточнили в пресс-службе Минтранса.
Также с 4 по 15 мая аэропорт Домодедово предоставит бесплатное обслуживание ветеранов и одного сопровождающего лица в зале VIP.
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Комментарии1
Общество , Red Wings , АК S7 , Аэропорт Домодедово , Аэрофлот , Уральские авиалинии , Минтранс РФ , РЖД
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