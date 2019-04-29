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Караулова посоветовала находящимся в ИГ* женщинам вернуться домой 

РИА Новости + ещё 2 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Варвара Караулова предостерегла желающих присоединиться к террористической группировке ИГ* и посоветовала женщинам, которые сейчас находятся там, вернуться домой.
"Надеюсь, что спустя столько лет, когда ситуация во многом переменилась, надеюсь, что нет таких желающих. Я хочу думать, что моя история сыграла в этом роль, стала показательной… надеюсь, что они сто раз над этим подумают и поймут, что это ошибка", — сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам Карауловой, "стоит оглянуться вокруг и понять, что есть близкие люди, любовь, будущее".
Тем, кто в настоящее время находится на подконтрольной боевикам территории, она посоветовала искать возможности вернуться домой. "Выхода, кроме как вернуться, нет. Не надо бояться возвращаться. Конечно, могут встретить по-разному, но это лучшая судьба, чем могла быть там", — добавила Караулова.
Вологодский городской суд 16 апреля удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой, которой оставалось отбывать 1 год и 10 месяцев из 4,5 лет колонии. Суд пришел к выводу, что необходимости в изоляции Карауловой от общества нет.
Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016-го девушка была осуждена на 4,5 года колонии.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Общество , Варвара Караулова , Александра Иванова , МГУ , РИА Новости
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