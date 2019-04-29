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Россиянин, оштрафованный за оскорбление государства, обжаловал решение суда 

РИА Новости + ещё 3 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Житель Новгородской области, первым в России оштрафованный по новой статье КоАП за оскорбление государства, обжаловал решение суда, сообщил в понедельник глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
"Первое решение суда об оскорблении власти обжаловано", — написал он в своем Telegram-канале, отметив, что жалобу подал адвокат "Агоры" Дмитрий Герасимов.
Защита настаивает, что действия Юрия Картыжева "не носили хулиганского характера", а "представляли собой выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес".
На прошлой неделе Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал жителя города Малая Вишера Юрия Картыжева за оскорбление государства на 30 тысяч рублей.
Как сообщили в суде, мужчина разместил в интернете "в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".
Сам Картыжев в беседе с РИА Новости заявлял, что считает решение суда незаконным и будет обжаловать его "до конца", вплоть до Европейского суда по правам человека.
Впоследствии ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "прошло совсем мало времени", чтобы делать выводы о необходимости внесения изменений в исполнение этой нормы, и имеет смысл подождать "более длинной перспективы".
Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, вступили в силу 29 марта.
Премьер-министр Дмитрий Медведев указывал, что эту норму необходимо применять, если цель — прямое оскорбление. Если речь идет просто о критике власти, то "никакой ответственности, даже если это такая жесткая критика с использованием разных слов, … наступать не должно".
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Общество , Дмитрий Герасимов , Дмитрий Медведев , Павел Чиков , Дмитрий Песков , ЕСПЧ , РИА Новости , Новгородская Область
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