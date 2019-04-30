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Дмитрия Быкова выписали из больницы 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Писатель Дмитрий Быков сообщил «Интерфаксу», что его выписали из больницы.
Быков отметил, что вернулся к работе. В пятницу, 26 апреля, писатель уже вел в прямом эфире программу «Колба времени» на телеканале «Ностальгия». Сейчас он пишет статью.
«Наверно, я многих огорчу, но я давно так хорошо себя не чувствовал», — сказал Быков.
26 апреля писатель сообщил, что попал в больницу из-за отравления. Врачи не смогли выяснить, чем именно он отравился. Быков подчеркнул, что у него не было «ни алкогольных, ни наркотических излишеств», и опроверг слухи о диабете и гипертонии.
Писатель был госпитализирован 17 апреля. Его самочувствие ухудшилось во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, куда он направлялся на лекцию. Публициста погрузили в медикаментозную кому и на следующий день перевезли в Москву. Быков пришел в сознание 21 апреля.
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Общество , Видео , Дмитрий Быков , Интерфакс
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