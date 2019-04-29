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«В последний месяц она не вставала с постели»: о чем говорят на похоронах Элины Быстрицкой 

Teleprogramma.pro 16 часов назад
Фото: globallookpress.com
На похоронах народной любимицы сотни поклонников, коллег, друзей и учеников актрисы. Художественный руководитель Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого Александра Пермякова рассказала на церемонии, что в последнее время уже не общалась с Элиной Быстрицкой.
«Не могу похвастаться, что мы в последнее время общались. Знаю, что она уже не вставала с постели в последнее месяц. Хотелось бы, чтобы с уходом такой звездочки русский театр не утратил свою красоту и преемственность поколений», — заметила Пермякова.
Актер Борис Клюев, который также пришел проститься с Быстрицкой, заявил, что она была «железной леди».
«Она служила примером служения театру. Стала примером для целого поколения. Светлая ей память», — отметил актер.
Отметим, что Элина Быстрицкая в последнее время сильно болела и угасала на глазах. Ухаживала за ней сестра Софья Шегельман, которая сейчас претендует на наследство актрисы.
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Комментарии
Общество , Элина Быстрицкая , Борис Клюев
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