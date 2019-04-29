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Радиостанция Серебряный Дождь и Константин Хабенский подготовили совместный проект к 9 мая 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: предоставлено организатором
С 29 апреля по 9 мая в эфире радиостанции Серебряный Дождь выйдет проект, посвященный празднику Победы — «В главной роли — война». Он собрал в себе 21 рассказ о подвигах советских артистов, которые, несмотря на пройденное в годы Великой Отечественной войны, остались несломленными и скрывали под веселыми ролями в театре и кино тяжелые судьбы фронтовиков. Среди героев проекта — Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский, Леонид Гайдай, Анатолий Папанов и многие другие великие актеры, режиссеры, музыканты и писатели.
Проект «В главной роли — война» носит просветительский и социальный характер. Его цель — обнародовать малоизвестные факты из биографий артистов, певцов, писателей и других деятелей искусств.
предоставлено организатором
Текст читает актер театра и кино, народный артист РФ Константин Хабенский.
Время выхода проекта: 10:10, 13:10, 16:10, 19:10 9 мая — весь день с 08:00 до 22:00 Информация о проекте по ссылке.
Комментарии
Общество , Анатолий Папанов , Юрий Никулин , Леонид Гайдай , Константин Хабенский , Иннокентий Смоктуновский , Серебряный Дождь
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