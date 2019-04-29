Радиостанция Серебряный Дождь и Константин Хабенский подготовили совместный проект к 9 мая

С 29 апреля по 9 мая в эфире радиостанции Серебряный Дождь выйдет проект, посвященный празднику Победы — «В главной роли — война». Он собрал в себе 21 рассказ о подвигах советских артистов, которые, несмотря на пройденное в годы Великой Отечественной войны, остались несломленными и скрывали под веселыми ролями в театре и кино тяжелые судьбы фронтовиков. Среди героев проекта — Иннокентий Смоктуновский, Леонид Гайдай, в эфире радиостанции Серебряный Дождь выйдет проект, посвященный празднику Победы —. Он собрал в себе 21 рассказ о подвигах советских артистов, которые, несмотря на пройденное в годы Великой Отечественной войны, остались несломленными и скрывали под веселыми ролями в театре и кино тяжелые судьбы фронтовиков. Среди героев проекта — Юрий Никулин Анатолий Папанов и многие другие великие актеры, режиссеры, музыканты и писатели.

Проект «В главной роли — война» носит просветительский и социальный характер. Его цель — обнародовать малоизвестные факты из биографий артистов, певцов, писателей и других деятелей искусств.

предоставлено организатором

Константин Хабенский. Текст читает актер театра и кино, народный артист РФ