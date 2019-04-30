Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральские медики, жаловавшиеся на низкие зарплаты, добились увольнения начальства 

Ura.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
От работы отстранили руководителей поликлиники при Серовской городской детской больнице после того, как медицинский персонал пожаловался на мизерные зарплаты. Проверку по фактам нарушения трудовых прав медиков провели в минздраве Свердловской области.
Как сообщил начальник пресс-службы регионального минздрава Константин Шестаков радиостанции «Говорит Москва», от работы отстранили исполняющего обязанности заведующего поликлиникой и старшую медицинскую сестру. Шестаков отметил, что на должность заведующего поликлиники назначен опытный руководитель, проработавший в больнице более 30 лет. «Я думаю, в ближайшее время с ситуацией разберутся, особенно с медсестрой, у которой зарплата ниже нормы», — отметил представитель минздрава.
Ранее 20 сотрудников городской детской больницы рассказали, что они получают зарплату ниже МРОТ. Медики показали зарплатные квитанции, где месячный заработок составлял всего 11 тысяч рублей. Однако, в министерство в отчетах показывали совершенно другие цифры. Также врачи и медсестры жаловались на то, что халаты им приходится покупать на собственные деньги.
Ura.Ru: последние новости
СМИ сообщают об экстренной госпитализации Горбачева Российских врачей планируют отправлять на Колыму «вахтовым методом» Роструд перечислил самые опасные сферы деятельности
Комментарии
Общество , Минздрав РФ , Радиостанция "Говорит Москва" , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проект РФ «протащили» вопреки желанию ЕС13
В России хотят создать «список Бутиной»25
«Откатывают мир в прошлое»: новые обвинения РФ против США28
Садальский жестко отреагировал на скандал в «Голос. Дети»1
На льдине: подростков унесло течением в Архангельске
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение