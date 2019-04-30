От работы отстранили руководителей поликлиники при Серовской городской детской больнице после того, как медицинский персонал пожаловался на мизерные зарплаты. Проверку по фактам нарушения трудовых прав медиков провели в минздраве Свердловской области.
Как сообщил начальник пресс-службы регионального минздрава Константин Шестаков радиостанции «Говорит Москва», от работы отстранили исполняющего обязанности заведующего поликлиникой и старшую медицинскую сестру. Шестаков отметил, что на должность заведующего поликлиники назначен опытный руководитель, проработавший в больнице более 30 лет. «Я думаю, в ближайшее время с ситуацией разберутся, особенно с медсестрой, у которой зарплата ниже нормы», — отметил представитель минздрава.
Ранее 20 сотрудников городской детской больницы рассказали, что они получают зарплату ниже МРОТ. Медики показали зарплатные квитанции, где месячный заработок составлял всего 11 тысяч рублей. Однако, в министерство в отчетах показывали совершенно другие цифры. Также врачи и медсестры жаловались на то, что халаты им приходится покупать на собственные деньги.