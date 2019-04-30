Уральские медики, жаловавшиеся на низкие зарплаты, добились увольнения начальства

Свердловской области. От работы отстранили руководителей поликлиники при Серовской городской детской больнице после того, как медицинский персонал пожаловался на мизерные зарплаты. Проверку по фактам нарушения трудовых прав медиков провели в минздраве

Как сообщил начальник пресс-службы регионального минздрава Константин Шестаков радиостанции «Говорит Москва», от работы отстранили исполняющего обязанности заведующего поликлиникой и старшую медицинскую сестру. Шестаков отметил, что на должность заведующего поликлиники назначен опытный руководитель, проработавший в больнице более 30 лет. «Я думаю, в ближайшее время с ситуацией разберутся, особенно с медсестрой, у которой зарплата ниже нормы», — отметил представитель минздрава.

Ранее 20 сотрудников городской детской больницы рассказали, что они получают зарплату ниже МРОТ. Медики показали зарплатные квитанции, где месячный заработок составлял всего 11 тысяч рублей. Однако, в министерство в отчетах показывали совершенно другие цифры. Также врачи и медсестры жаловались на то, что халаты им приходится покупать на собственные деньги.