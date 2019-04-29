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Роспотребнадзор дал рекомендации по отдыху на природе без вреда для здоровья 

Lenta.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор посоветовал россиянам больше пить и не употреблять жирную пищу на природе. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.
Россиян предупредили, что в жаркое время потребность в энергии и калорийной пище снижается, поэтому от жирной еды лучше отказаться. В самое жаркое время лучше не есть, а приемы пищи переносить на утро и вечер, говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре также призвали россиян свести потребление мяса к минимуму, а в целях предотвращения обезвоживания потреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисло-молочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. При этом от газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетиков и алкоголя лучше отказаться.
В ведомстве также напомнили о необходимости при походе на пляж брать с собой головной убор, питьевую воду, зонтик и полотенце. Загорать лучше утром и после обеда, отмечается в сообщении. В целях профилактики клещевых инфекций рекомендуется носить закрывающую руки и ноги одежду и использовать специальные аэрозоли.
Ранее в МЧС России разрешили жителям страны жарить шашлыки на природе при условии соблюдения мер безопасности. Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев напомнил, что перед жаркой шашлыков необходимо очистить территорию от сухой травы и проследить, чтобы погода была безветренной.
На майские праздники россиян ждут девять выходных дней и две короткие рабочие недели. На этой неделе в России будет два дня — 29 и 30 апреля, а с 1 по 5 мая включительно — выходные.
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Общество , МЧС , Роспотребнадзор
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