Роспотребнадзор дал рекомендации по отдыху на природе без вреда для здоровья

Роспотребнадзор посоветовал россиянам больше пить и не употреблять жирную пищу на природе. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

Россиян предупредили, что в жаркое время потребность в энергии и калорийной пище снижается, поэтому от жирной еды лучше отказаться. В самое жаркое время лучше не есть, а приемы пищи переносить на утро и вечер, говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также призвали россиян свести потребление мяса к минимуму, а в целях предотвращения обезвоживания потреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисло-молочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. При этом от газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетиков и алкоголя лучше отказаться.

В ведомстве также напомнили о необходимости при походе на пляж брать с собой головной убор, питьевую воду, зонтик и полотенце. Загорать лучше утром и после обеда, отмечается в сообщении. В целях профилактики клещевых инфекций рекомендуется носить закрывающую руки и ноги одежду и использовать специальные аэрозоли.

Ранее в МЧС России разрешили жителям страны жарить шашлыки на природе при условии соблюдения мер безопасности. Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев напомнил, что перед жаркой шашлыков необходимо очистить территорию от сухой травы и проследить, чтобы погода была безветренной.

На майские праздники россиян ждут девять выходных дней и две короткие рабочие недели. На этой неделе в России будет два дня — 29 и 30 апреля, а с 1 по 5 мая включительно — выходные.