В Москве простятся с Элиной Быстрицкой

Прощание с актрисой театра и кино, народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой , скончавшейся на 92-м году жизни, пройдет в понедельник в Малом театре, где она проработала более 60 лет. После этого актрису похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщается на сайте театра.

"Прощание с народной артисткой СССР Элиной Авраамовной Быстрицкой состоится 29 апреля. Гражданская панихида пройдет в зрительном зале на основной сцене Малого театра и продлится с 12 до 13 часов дня. Отпевание и похороны — в тот же день на Новодевичьем кладбище", — говорится в сообщении.

Быстрицкая умерла в Москве 26 апреля, в последние годы актриса тяжело болела.

Украшение "Тихого Дона"

Коллеги и поклонники творчества артистки отмечают ее игру в знаменитом фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон", где Быстрицкая исполнила роль Аксиньи. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко , также сыгравшая в этом фильме, отметила, что Быстрицкая в роли юной казачки стала украшением картины.

"Я думаю, что она украсила "Тихий Дон" как актриса со всем своим содержанием, красотой — это же божий дар", — сказала она.

С Кириенко согласен руководитель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин , по мнению которого лучше Быстрицкой с этой ролью не справился никто. Он поделился с ТАСС, что актриса являет собой "один из лучших образцов русской женщины, со всей ее страстью, обаянием, надрывом, мощью русского женского характера".

"В этом смысле она образец", — добавил он.

По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Быстрицкая обладала не только исключительным талантом, но и сильнейшей волей и трудолюбием.