Благодатный огонь доставили в Норильск

Авиакомпания NordStar доставила в Норильск Красноярский край ) Благодатный огонь, который сошел 27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме , сообщает «Таймырский Телеграф».

Святыня прибыла в город 29 апреля регулярным рейсом, из аэропорта Норильска ее отвезли в храм иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость. С огнем прошла торжественная служба, после чего он отправился в другие приходы Норильской епархии. 30 апреля его доставили на самолете в Туруханск, откуда лампаду повезли в Свято-Троицкий Туруханский монастырь. Там по случаю прибытия святыни запланирован праздник, во время которого прихожане и священники смогут забрать себе частичку огня.

В компании NordStar отметили, что на протяжении многих лет перевозят Благодатный огонь на Крайний Север, чтобы местные жители приобщились к главному православному празднику. Его транспортируют в лампе, в строгом соответствии с требованиями безопасности. Специальная конструкция капсулы позволяет сохранять пламя длительное время без риска возгорания.