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Благодатный огонь доставили в Норильск 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Артем Финн / «Таймырский Телеграф»
Авиакомпания NordStar доставила в Норильск (Красноярский край) Благодатный огонь, который сошел 27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает «Таймырский Телеграф».
Святыня прибыла в город 29 апреля регулярным рейсом, из аэропорта Норильска ее отвезли в храм иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость. С огнем прошла торжественная служба, после чего он отправился в другие приходы Норильской епархии. 30 апреля его доставили на самолете в Туруханск, откуда лампаду повезли в Свято-Троицкий Туруханский монастырь. Там по случаю прибытия святыни запланирован праздник, во время которого прихожане и священники смогут забрать себе частичку огня.
В компании NordStar отметили, что на протяжении многих лет перевозят Благодатный огонь на Крайний Север, чтобы местные жители приобщились к главному православному празднику. Его транспортируют в лампе, в строгом соответствии с требованиями безопасности. Специальная конструкция капсулы позволяет сохранять пламя длительное время без риска возгорания.
Благодатный огонь сходит в мраморной часовне над пещерой Гроба Господня. По легенде, здесь был похоронен Иисус Христос. Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
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Общество , Иисус Христос , ИА "Таймырский телеграф" , Иерусалим , Красноярский Край , Норильск
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