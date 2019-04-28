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Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского 

РИА Новости + ещё 2 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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"Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!" — написала она в Instagram и прикрепила видеозапись совместного выступления.
При этом Собчак отметила, что "пути Господни неисповедимы".
Журналистка также поздравила Украину с новым президентом.
В прошлое воскресенье на Украине состоялись президентские выборы. Во втором туре победу одержал Владимир Зеленский. По данным ЦИК, он набрал около 73 процентов голосов. За действующего украинского лидера Петра Порошенко проголосовали примерно 24 процента избирателей. Результаты выборов стали беспрецедентными для страны: впервые в истории Украины кандидат на пост президента получил такой кредит доверия со стороны граждан.
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