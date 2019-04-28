На российском ТВ выйдет шоу «Магия» с Зеленским в качестве ведущего

Владимир Зеленский. Телеканал НТВ с 3 мая начнет показ шоу «Магия», ведущим которого является шоумен и избранный президент Украины «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах! Новое шоу «Магия» и его ведущий — всенародно признанный президент Украины Владимир Зеленский! Премьера — с 3 мая на НТВ», — говорится на сайте телеканала. «Коммерсант» отмечает, что телешоу было записано в 2011 году. Оно было создано российской компанией «ВайТ Медиа» для телеканала «Россия 1». Соведущей была Татьяна Лазарева Зеленский был избран президентом Украины во втором туре выборов 21 апреля, за него проголосовали более 73% украинцев.