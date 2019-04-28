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Патриарх Кирилл освятил икону для Главного храма ВС РФ 

ТК «Звезда» + ещё 11 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Икона была создана на личные средства президента РФ Владимира Путина.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», созданную на средства президента РФ Владимира Путина для Главного храма Вооруженных сил РФ.
Чин освящения иконы, на котором присутствовал и Путин, был совершен сразу после пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.
Кроме главы государства, за освещением иконы наблюдали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.
В ближайшее время икона будет показана войскам, после чего займет свое место в храме в подмосковном парке «Патриот».
Ранее «Звезда» публиковала кадры внешнего вида иконы, работу над которой завершили в Сретенских мастерских.
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