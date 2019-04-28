Патриарх Кирилл освятил икону для Главного храма ВС РФ

Икона была создана на личные средства президента РФ Владимира Путина

Чин освящения иконы, на котором присутствовал и Путин, был совершен сразу после пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

В ближайшее время икона будет показана войскам, после чего займет свое место в храме в подмосковном парке «Патриот».

Ранее «Звезда» публиковала кадры внешнего вида иконы, работу над которой завершили в Сретенских мастерских.