Пасхальная литургия началась в храме Христа Спасителя в Москве

Пасхальное богослужение началось в субботу в храме Христа Спасителя Москве . Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Трансляцию литургии ведет телеканал "Россия-1".

Традиционно в ночь на Пасху вокруг храма Христа Спасителя совершается крестный ход, также возглавляемый патриархом.

К торжественной литургии из Иерусалима доставлена частица Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу перед православной Пасхой в храме Гроба Господня.