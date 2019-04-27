Пасхальное богослужение началось в субботу в храме Христа Спасителя в Москве. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Трансляцию литургии ведет телеканал "Россия-1".
Традиционно в ночь на Пасху вокруг храма Христа Спасителя совершается крестный ход, также возглавляемый патриархом.
К торжественной литургии из Иерусалима доставлена частица Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу перед православной Пасхой в храме Гроба Господня.
Пасха — главный праздник всего христианского мира. Он знаменует ключевое событие в истории христианства — воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых. Русская православная церковь вычисляет дату праздника исходя из солнечного и лунного календарей. В 2019 году он приходится на 28 апреля.