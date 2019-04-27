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В Крыму 1 мая стартует акция «Красная гвоздика» 

RT на русском + ещё 1 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Ежегодная Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика» стартует в Крыму 1 мая. Об этом сообщает «Крыминформ».
«В рамках акции добровольцы движения «Волонтёры Победы» будут распространять значки «Красная гвоздика» в общественных местах: в скверах, парках, площадях и торговых центрах. Акция будет проходить во всех муниципальных образованиях республики. Также приобрести значок «Красная гвоздика» можно в крупнейших торговых сетях и у партнеров акции во всех 85 регионах России. Стоимость значка составляет 50 рублей», — сообщили в управлении информационной политики Мининформа республики.
Акция продлится до 22 июня. Её организатором выступает Благотворительный фонд «Память поколений». Собранные в ходе акции деньги будут перечислены на счёт фонда и затем направлены на нужды ветеранов.
Ранее ФАН сообщало об акции «Ленточка ленинградской победы» в Санкт-Петербурге.
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