Патриарх Кирилл призвал верующих не забывать о смерти

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Пасхи осудил современную "светскую" культуру, которая сознательно уводит людей от мыслей о смерти, передает РИА "Новости".

"Светская культура сторонится и боится даже размышлений о том, что произойдет с нами… после смерти. Для неверующего сознания это и по сей день остается загадкой и неразрешимым вопросом. Однако мы, христиане, прямо отвечаем на него и не боимся, потому что празднуем победу Христа над смертью, злейшим врагом человеческого рода", — заявил он.

Патриарх попросил всех тех, кто верит в Христово воскресение, "обнять любовью" своих ближних, подарить им в этот день свои заботу и внимание".