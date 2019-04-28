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Патриарх Кирилл призвал верующих не забывать о смерти 

Газета.Ru + ещё 16 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Пасхи осудил современную "светскую" культуру, которая сознательно уводит людей от мыслей о смерти, передает РИА "Новости".
"Светская культура сторонится и боится даже размышлений о том, что произойдет с нами… после смерти. Для неверующего сознания это и по сей день остается загадкой и неразрешимым вопросом. Однако мы, христиане, прямо отвечаем на него и не боимся, потому что празднуем победу Христа над смертью, злейшим врагом человеческого рода", — заявил он.
Патриарх попросил всех тех, кто верит в Христово воскресение, "обнять любовью" своих ближних, подарить им в этот день свои заботу и внимание".
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
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Общество , Иисус Христос , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , РИА Новости
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