Короткая неделя: россиянам напомнили о двух рабочих днях

Предстоящая рабочая неделя будет короткой — россияне будут трудиться в понедельник, 29 апреля, и во вторник, 30 апреля, накануне майских праздников, рассказали в Роструде сообщает «Интерфакс».

Предпраздничный день, 30 апреля, будет сокращен на один час.

Как напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, связанные с празднованием Дня весны и труда (1 мая) выходные продлятся пять дней: со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая.

«Выходные с 5 и 6 января в этом году перенесены на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая», — сказал Шкловец.

Он также пояснил, что в связи с празднованием 9 мая Дня Победы, этот день выпадает на четверг, россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 9 мая по 12 мая.

А 8 мая будет укороченным днем: предпраздничный рабочий день будет сокращен на один час.