Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Короткая неделя: россиянам напомнили о двух рабочих днях 

Рамблер 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Предстоящая рабочая неделя будет короткой — россияне будут трудиться в понедельник, 29 апреля, и во вторник, 30 апреля, накануне майских праздников, рассказали в Роструде, сообщает «Интерфакс».
Предпраздничный день, 30 апреля, будет сокращен на один час.
Как напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, связанные с празднованием Дня весны и труда (1 мая) выходные продлятся пять дней: со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая.
«Выходные с 5 и 6 января в этом году перенесены на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая», — сказал Шкловец.
Он также пояснил, что в связи с празднованием 9 мая Дня Победы, этот день выпадает на четверг, россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 9 мая по 12 мая.
А 8 мая будет укороченным днем: предпраздничный рабочий день будет сокращен на один час.
Общество , Роструд , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пока не Господь Бог»: Путин о Зеленском263
Ракеты не взлетели: что сгорело на «Красмаше»13
Всем украинцам: Путин решил упростить получение гражданства242
Найдены в колодце: подробности жуткого убийства в Уфе
«Вам не понравится»: как Зеленский сохранит Донбасс351
Видео
Эксперт предсказал, чем закончит Зеленский
Украина В мире
«Пока не Господь Бог»: Путин о Зеленском
Политика В мире
Садальский обвинил Галкина в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
«Место королевы шансона свободно»: неожиданное признание Успенской
Шоу-бизнес
Лобода проигнорировала дочку Алсу после ее победы
Шоу-бизнес
Всем украинцам: Путин решил упростить получение гражданства
Политика Украина
«Он же Путин, он не спит»
Политика
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Галкин в шоке от результатов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение