«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу

«Репутация будет под угрозой»: Фотий о победе дочери Алсу

У истории с голосованием в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» будет большой общественный резонанс, и она нанесет урон репутации певицы Алсу, считает победитель четвертого сезона телепроекта «Голос» Виталий Мочалов (иеромонах Фотий), сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я не вижу нигде, чтобы люди говорили о том, что они голосовали за Микеллу. Лично для меня это очень странно, что так получилось», — сказал он.

Победительницей шоу стала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова. По итогам sms-голосования за Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода , проголосовали 56,5% зрителей.

Однако в Сети усомнились в том, что голосование обошлось без «накрутки» голосов. В пресс-службе Первого канала заявили, что оператором голосования были отмечены «некоторые аномальности», поэтому инициирована проверка.

Иеромонах Фотий полагает, что после этой ситуации репутация певицы Алсу окажется под угрозой.

«Я сам был в юношестве большим поклонником Алсу, сейчас я вижу, что её репутация будет под угрозой. Не берусь осуждать», — заметил он.

Говоря о своей победе в «Голосе», которая также вызвала общественный резонанс, Мочалов отметил, что ее справедливость подтверждают его многочисленные поклонники.