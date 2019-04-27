«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу

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«Репутация будет под угрозой»: Фотий о победе дочери Алсу 

Рамблер 28 минут назад
У истории с голосованием в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» будет большой общественный резонанс, и она нанесет урон репутации певицы Алсу, считает победитель четвертого сезона телепроекта «Голос» Виталий Мочалов (иеромонах Фотий), сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Я не вижу нигде, чтобы люди говорили о том, что они голосовали за Микеллу. Лично для меня это очень странно, что так получилось», — сказал он.
Победительницей шоу стала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова. По итогам sms-голосования за Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% зрителей.
Однако в Сети усомнились в том, что голосование обошлось без «накрутки» голосов. В пресс-службе Первого канала заявили, что оператором голосования были отмечены «некоторые аномальности», поэтому инициирована проверка.
Иеромонах Фотий полагает, что после этой ситуации репутация певицы Алсу окажется под угрозой.
«Я сам был в юношестве большим поклонником Алсу, сейчас я вижу, что её репутация будет под угрозой. Не берусь осуждать», — заметил он.
Говоря о своей победе в «Голосе», которая также вызвала общественный резонанс, Мочалов отметил, что ее справедливость подтверждают его многочисленные поклонники.
«Когда я езжу по городам и весям всей России, то я слышу отзывы поклонников моих и зрителей, что они за меня болели и голосовали. Что скажут люди Микелле при встрече, я даже не знаю», — сказал он.
Комментарии120
Общество , Видео , Светлана Лобода , Радиостанция "Говорит Москва"
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