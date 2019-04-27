Иеромонах Фотий о победе дочери Алсу в «Голос. Дети»: «я был очень обескуражен»

Победитель четвёртого сезона телепроекта «Голос» убеждён, что есть аномалия в финальном голосовании. Такое мнение он высказал в беседе с «Говорит Москва ».

«Я был очень обескуражен этими результатами голосования, потому что я был уверен, что победит мальчик Кержан из Казахстана. Я думаю, что будет очень большой общественный резонанс, очень многие люди недовольны. Я не вижу нигде, чтобы люди говорили о том, что они голосовали за Микеллу. Лично для меня это очень странно, что так получилось».

Виталий Мочалов (иеромонах Фотий) считает, что после этой ситуации репутация певицы Алсу окажется под угрозой.

«Я сам был в юношестве большим поклонником Алсу, сейчас я вижу, что её репутацию будет под угрозой. Не берусь осуждать. Понятно, что многих это удивляет и расстраивает, потому что прямо чувствуется, что есть некая аномалия в голосовании».

Победа иеромонаха в четвёртом сезоне «Голоса» вызвала общественный резонанс, многие зрители шоу писали, что сомневаются в прозрачности результатов голосования. В интервью «Говорит Москва» Мочалов заявил, что справедливость его победы подтверждают его многочисленные поклонники.

«У меня тоже было много голосов с большим отрывом, но я точно могу сказать, что ни Церковь, ни Григорий Лепс не платили ни копейки, чтобы как-то искусственно сделать меня победителям проекта. Когда я езжу по городам и весям всей России, то я слышу отзывы поклонников моих и зрителей, что они за меня болели и голосовали. Что скажут люди Микелле при встрече, я даже не знаю. Не зря они и мама и дочь закрыли комментарии у себя в соцсетях, потому что знали, чем это всё закончится».

В пресс-службе «Первого канала» сообщили «Говорит Москва», что официально подтверждают проверку итогов голосования.

«Во время финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети» оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки».