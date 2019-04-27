Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова. Судно «Акрос» обнаружили в 460 милях от мыса Горн, сообщается на странице россиянина в Instagram. Там же опубликован ролик.
Чилийцы совершали патрулирование, отмечается в посте. Они предупредили Конюхова об этом и попросили зажечь белый фальшфейер, когда тот услышит звук приближающегося самолета. Пилоты не сразу его заметили из-за низкой облачности и моросящего дождя. Затем они снизились и пообщались с путешественником по рации.
«Пилоты вызвали меня по рации на 16 канале. Мы поговорили несколько минут. Спросили о моем самочувствии, сколько продуктов, воды и сколько, по мои расчетам, мне потребуется времени, чтобы дойти до мыса Горн», — пояснил Конюхов.