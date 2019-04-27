Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Чилийцы совершали патрулирование, отмечается в посте. Они предупредили Конюхова об этом и попросили зажечь белый фальшфейер, когда тот услышит звук приближающегося самолета. Пилоты не сразу его заметили из-за низкой облачности и моросящего дождя. Затем они снизились и пообщались с путешественником по рации.