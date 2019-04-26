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Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза 

RT на русском + ещё 12 20 часов назад
Фото: @hsesng Facebook
Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро Шаболовская.
Об этом сообщает «Говорит Москва».
Отмечается, что руководство образовательного учреждения в курсе происходящего, но каких-либо конкретных решений к настоящему времени принято не было.
«Да, конечно, мы в курсе. Пока никаких решений нет», — уточнила руководитель пресс-службы Высшей школы экономики Ксения Брегадзе.
По данным радиостанции, памятник был установлен в 1937 году на территории фабрики имени Дзержинского на Шаболовке.
Осенью 2017 года в Москве в сквере Музея военной формы одежды Российского военно-исторического общества открыли Аллею правителей ХХ века.
В том числе там были представлены бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущёва, Леонида Брежнева и других политических деятелей.
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Общество , Образование , Феликс Дзержинский , Леонид Брежнев , ВШЭ , Российское военно-историческое общество , Москва
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