Муж Виктории Скрипаль устроил драку в ТСЖ

Ранее Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что вечером 1 апреля пришла в офис ТСЖ вместе с супругом Арсением забирать дела у прежнего председателя, которого переизбрали, и передать документы новому председателю. По словам Виктории, в процессе беседы экс-глава ТСЖ напал на ее супруга, она поспешила на помощь, ей разбили губу, а у мужа сломан палец. В полиции подтвердили факт инцидента и сообщили, что проводят проверку.

Свидетельница конфликта Анна Иванкова, попавшая на опубликованное в интернете видео драки, рассказала РИА Новости, что главу ТСЖ не переизбирали, им является Игорь Черанев. По ее словам, Виктория с супругом и еще несколькими людьми пришли в офис ТСЖ и спровоцировали драку с Чераневым. Сам он, по его словам, тоже получил повреждения — царапины и ушибы головы, лица, спины, рук. Повреждения он зафиксировал у медиков. Черанев пояснил, что оттолкнул Арсения потому, что тот «неприятно» склонился над ним и «схватил» его за спину. Полную запись конфликта глава ТСЖ передал полиции.

На видео Черанев сидит на стуле и о чем-то спорит с пришедшими в офис людьми. В какой-то момент к нему вплотную подходит мужчина в куртке, позже станет ясно, что это супруг Виктории Арсений, но Черанев отталкивает его. Вскоре Арсений нападает на Черанева, но тот хватает его за руку и удерживает перед собой, на помощь супругу подбегает Виктория. Начинается драка. По словам главы ТСЖ, пришедшие в офис требовали у него передачи документов для руководства Товариществом собственников жилья, а он, в свою очередь, требовал от них документы, подтверждающие, что он обязан это сделать.