Садальский рассказал об обширном инфаркте советской звезды

По словам Садальского, звезда "Анны на шее" скончалась в ночь на 25 апреля 2000-го года после обширного инфаркта. Спасатели обнаружили ее лишь спустя шесть часов после смерти, взломав дверь в квартиру.

"Она всегда стеснялась быть слабой, немощной, боялась стать кому-то в тягость или просить что-то у вышестоящих", — грустит Садальский.

Он добавил, что после того, как Ларионова повредила лицо в автокатастрофе, ей перестали давать роли.

Пенсия Ларионовой, утверждает Садальский, была маленькой — от помощи Наины Ельциной та отказалась.

"Чарли Чаплин мечтал снять ее в своей картине, и был очень огорчен, когда чиновники Комитета по делам кинематографии нагло наврали, что Алла Ларионова очень занята, что ее съемки расписаны аж до 2000 года", — негодует артист.

Ранее сообщалось, что после скандала с Садальским Галкин хочет менять ведущих на Первом канале.