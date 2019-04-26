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Садальский рассказал об обширном инфаркте советской звезды 

Газета.Ru 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Актер Станислав Садальский у себя в инстаграме вспомнил о смерти актрисы Аллы Ларионовой.
По словам Садальского, звезда "Анны на шее" скончалась в ночь на 25 апреля 2000-го года после обширного инфаркта. Спасатели обнаружили ее лишь спустя шесть часов после смерти, взломав дверь в квартиру.
"Она всегда стеснялась быть слабой, немощной, боялась стать кому-то в тягость или просить что-то у вышестоящих", — грустит Садальский.
Он добавил, что после того, как Ларионова повредила лицо в автокатастрофе, ей перестали давать роли.
Пенсия Ларионовой, утверждает Садальский, была маленькой — от помощи Наины Ельциной та отказалась.
"Чарли Чаплин мечтал снять ее в своей картине, и был очень огорчен, когда чиновники Комитета по делам кинематографии нагло наврали, что Алла Ларионова очень занята, что ее съемки расписаны аж до 2000 года", — негодует артист.
Ранее сообщалось, что после скандала с Садальским Галкин хочет менять ведущих на Первом канале.
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Комментарии
Общество , Алла Ларионова , Станислав Садальский , Чарли Чаплин
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