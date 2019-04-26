ЕР поможет пенсионеру, оштрафованному за ремонт дороги в Пермском крае

Региональное отделение "Единой России" окажет необходимую юридическую помощь пенсионеру Василию Яркову и будут добиваться отмены наложенного на него штрафа за самовольный ремонт дороги в своей деревне в Пермском крае , сообщает пресс-служба единороссов.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что житель деревни Пруддор Пермского края Ярков отремонтировал дорогу в своей деревне, положив на нее доски, чтобы ездить во время распутицы на процедуры в больницу, расположенную в соседнем селе, однако его сосед пожаловался на самоуправство Яркова в полицию. В межмуниципальном отделе МВД России "Кудымкарский" рассказали РИА Новости, что пенсионеру за самостоятельное обустройство дороги грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

"Необходимо тщательно разобраться в этой истории. Люди, которые по своей инициативе решают проблемы всей деревни, не должны оказываться в подобных ситуациях. Вместе с Василием Ярковым мы будем добиваться отмены указанного постановления и предусмотренного им штрафа, окажем необходимую юридическую поддержку", — приводит пресс-служба слова Алексея Баяндина, депутата земского собрания Кудымкарского муниципального района Пермского края от ЕР.

В пресс-службе "Единой России" уточнили, что в ближайшее время партийцы обратятся к местным властям с просьбой в оперативном порядке сделать дорогу в деревне Пруддор пригодной для пешеходов и проезда автомобилей, а также включить ее в программу благоустройства.