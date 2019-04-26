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ЕР поможет пенсионеру, оштрафованному за ремонт дороги в Пермском крае 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
Региональное отделение "Единой России" окажет необходимую юридическую помощь пенсионеру Василию Яркову и будут добиваться отмены наложенного на него штрафа за самовольный ремонт дороги в своей деревне в Пермском крае, сообщает пресс-служба единороссов.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что житель деревни Пруддор Пермского края Ярков отремонтировал дорогу в своей деревне, положив на нее доски, чтобы ездить во время распутицы на процедуры в больницу, расположенную в соседнем селе, однако его сосед пожаловался на самоуправство Яркова в полицию. В межмуниципальном отделе МВД России "Кудымкарский" рассказали РИА Новости, что пенсионеру за самостоятельное обустройство дороги грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
"Необходимо тщательно разобраться в этой истории. Люди, которые по своей инициативе решают проблемы всей деревни, не должны оказываться в подобных ситуациях. Вместе с Василием Ярковым мы будем добиваться отмены указанного постановления и предусмотренного им штрафа, окажем необходимую юридическую поддержку", — приводит пресс-служба слова Алексея Баяндина, депутата земского собрания Кудымкарского муниципального района Пермского края от ЕР.
В пресс-службе "Единой России" уточнили, что в ближайшее время партийцы обратятся к местным властям с просьбой в оперативном порядке сделать дорогу в деревне Пруддор пригодной для пешеходов и проезда автомобилей, а также включить ее в программу благоустройства.
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Комментарии6
Общество , Происшествия , Алексей Баяндин , Единая Россия , МВД , РИА Новости , Пермский Край
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