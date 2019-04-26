Медведев предложил упростить выдачу гражданства иностранным выпускникам вузов

«По гражданству вы абсолютно правы. Это просто наше слабое звено сейчас. Все совещания проведены, коллеги мои проводили совещания. Нужно обязательно как можно быстрее подготовить упрощенный порядок получения гражданства, особенно для тех, кто учился в наших вузах», — передает слова Дмитрия Медведева РИА «Новости».

Он уточнил, что будут подготовлены соответствующие предложения, чтобы отказаться от процедуры, которая на данный момент состоит из нескольких стадий.

«Чего тут проверять? Ладно, бывает человек талантливый, но он оттуда приехал, за ним приглядывают, смотрят, что он из себя представляет. Но здесь-то это уже абсолютно состоявшийся российский специалист, получивший образование в российском вузе», — добавил премьер.