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Медведев предложил упростить выдачу гражданства иностранным выпускникам вузов 

Деловая газета «Взгляд» 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал упростить процедуру выдачи гражданства иностранным выпускникам российских вузов.
«По гражданству вы абсолютно правы. Это просто наше слабое звено сейчас. Все совещания проведены, коллеги мои проводили совещания. Нужно обязательно как можно быстрее подготовить упрощенный порядок получения гражданства, особенно для тех, кто учился в наших вузах», — передает слова Дмитрия Медведева РИА «Новости».
Он уточнил, что будут подготовлены соответствующие предложения, чтобы отказаться от процедуры, которая на данный момент состоит из нескольких стадий.
«Чего тут проверять? Ладно, бывает человек талантливый, но он оттуда приехал, за ним приглядывают, смотрят, что он из себя представляет. Но здесь-то это уже абсолютно состоявшийся российский специалист, получивший образование в российском вузе», — добавил премьер.
Ранее Владимир Путин ввел упрощенную процедуру получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Комментарии1
Общество , Образование , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , РИА Новости
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