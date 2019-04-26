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О главной трагедии Быстрицкой рассказала звезда «Тихого Дона» 

Газета.Ru 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Актриса Людмила Хитяева, вместе с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой снимавшаяся в киноэпопее "Тихий Дон", рассказала о главной трагедии в жизни скончавшейся артистки.
По словам Хитяевой, однажды Быстрицкая поговорила с ней по душам о том, что не смогла завести ребенка.
"Она сказала: "Когда прихожу из театра, закрываю двери — полное одиночество и полная тоска. Я наедине думаю, иногда плачу — как же так случилось? Наверное, повлияла война".
Вот это шло красной нитью через всю ее жизнь — что ее Господь лишил материнства", — цитирует Хитяеву "Пятый канал".
Семьей для Элины Быстрицкой стал театр, и она продолжала выходить на сцену, даже когда уже с трудом передвигалась.
"Это была сильная, безусловно работоспособная, очень мощная актриса. Я просто хочу сказать, что, конечно, для меня это печаль. Друг за другом уходят такие мастера крупные! Такие люди!" — скорбит Хитяева.
Ранее была названа дата прощания с Элиной Быстрицкой.
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Общество , Людмила Хитяева , Элина Быстрицкая , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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