О главной трагедии Быстрицкой рассказала звезда «Тихого Дона»

Актриса Людмила Хитяева , вместе с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой снимавшаяся в киноэпопее "Тихий Дон", рассказала о главной трагедии в жизни скончавшейся артистки.

По словам Хитяевой, однажды Быстрицкая поговорила с ней по душам о том, что не смогла завести ребенка.

"Она сказала: "Когда прихожу из театра, закрываю двери — полное одиночество и полная тоска. Я наедине думаю, иногда плачу — как же так случилось? Наверное, повлияла война".

Вот это шло красной нитью через всю ее жизнь — что ее Господь лишил материнства", — цитирует Хитяеву "Пятый канал".

Семьей для Элины Быстрицкой стал театр, и она продолжала выходить на сцену, даже когда уже с трудом передвигалась.

"Это была сильная, безусловно работоспособная, очень мощная актриса. Я просто хочу сказать, что, конечно, для меня это печаль. Друг за другом уходят такие мастера крупные! Такие люди!" — скорбит Хитяева.

Ранее была названа дата прощания с Элиной Быстрицкой.