Донские казаки установят памятник Элине Быстрицкой в образе Аксиньи из «Тихого Дона»

Казаки установят памятник актрисе Элине Быстрицкой , которая умерла в пятницу на 92-м году жизни, рассказал ТАСС первый заместитель атамана Михаил Беспалов

"Вопрос увековечивания памяти Элины Быстрицкой решим на ближайшем заседании исторического совета Всевеликого войска Донского. Мы уже сегодня обсуждали: может, поставим в полный рост памятник на Дону, на хуторе Диченском, где снимали фильм "Тихий Дон", или в станице Вешенской. Памятник ей в роли Аксиньи: в полный рост, в казачьей женской одежде. Это будем обсуждать с атаманом, со всеми атаманами казачьих округов войска Донского. Уход нашей любимой актрисы, нашей казачки без внимания не останется", — сказал Беспалов.

Полевые цветы Аксинье

В хуторе Диченский с населением 500 человек, где снимали "Тихий Дон", есть памятный камень, посвященный съемкам киноленты, рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС Николай Куртенок, глава администрации Старостаничного сельского поселения Каменского района Ростовской области (в его состав входит хутор).

"Жители хутора в память об Элине Быстрицкой с утра несут букеты полевых цветов к этому мемориальному камню. Многие сегодня пересматривают фильм "Тихий Дон". Это же эпоха, мы на этом фильме выросли, знаем его наизусть", — сказал Куртенок.

По словам заместителя атамана Всевеликого войска Донского, донские казаки помянут Быстрицкую в своих молитвах, отслужат о ней обедни войсковые священники. "Аксинью из фильма Герасимова знают все наши казаки. Потому что после того, как был снят фильм "Тихий Дон" и его увидели старейшины казаков, Элину Быстрицкую объявили почетной донской казачкой, о чем ей и вручили специальный документ. "Тихий Дон" — это классика, никакой другой фильм нашу Аксинью не превзойдет", — объяснил Беспалов.

Фотография для Михаила Шолохова

Как рассказала ТАСС, директор Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Ольга Анистратенко, на родине писателя также пройдут акции в память об Элине Быстрицкой.

"В народном доме, экскурсионном выставочном центре, в литературной экспозиции мы выставим фотографии Элины Авраамовны с черной летной, положим тюльпаны. В отделе нашего музея — "Шолохов-центре" в Ростове — организуем бесплатный показ кинофильма "Тихий Дон" и расскажем об Элине Авраамовне", — сказала Анистратенко.

Она уточнила, что Быстрицкая ни разу не была в станице Вешенской, где жил писатель.

"У нас есть фотография Быстрицкой 1956 года, которая стояла в секретарской приемной Михаила Шолохова. Когда в хуторе Диченском в 1956 году шли съемки "Тихого Дона", была сделана эта фотография Элины Авраамовны: в гриме, платке, в казачьем женском костюме — в момент эпизода, когда Аксинья с Григорием в первый раз уходили к Листницким. Эту фотографию актриса подписала для Шолохова: "Спасибо вам за Аксинью! До Вешенской рукой подать, думала, за раз приеду, а свекр студийный не пущает". Так она назвала режиссера Герасимова", — рассказала директор.

Об артистке

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве в семье медиков. В годы Великой Отечественной войны окончила курсы медицинских сестер и работала санитаркой в госпитале. В 1953 году закончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

В кино Быстрицкая дебютировала студенткой — снялась в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Потом сыграла роль врача в фильме 1955 года "Неоконченная повесть". Но "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). После "Тихого Дона" Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, — в "Добровольцах".