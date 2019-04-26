Сотни тысяч россиян написали тест по истории ВОВ 

В тестировании принимали участие абсолютно разные граждане: от курсантов военных училищ, до депутатов.
Более полумиллиона человек, в том числе и Курсанты военных училищ, в пятницу, 26 апреля, писали тест на знание истории Великой Отечественной войны. Такая проверка проводится уже в четвертый раз в рамках международной акции, организованной Молодежным парламентом при Госдуме РФ.
В Москве центральной площадкой стало само здание нижней палаты. Участники, среди которых были и депутаты, за полчаса должны были ответить на 30 вопросов. Половина из них была посвящена событиям и датам Великой Отечественной, а оставшиеся касались выдающихся личностей того времени.
Все задания подготовили ученые военного университета Минобороны России. По их мнению, такое тестирование должно подтолкнуть людей лучше узнать историю своей страны.
Сдать миниэкзамен можно онлайн на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией».