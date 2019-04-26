Сотни тысяч россиян написали тест по истории ВОВ

В тестировании принимали участие абсолютно разные граждане: от курсантов военных училищ, до депутатов.

Более полумиллиона человек, в том числе и Курсанты военных училищ, в пятницу, 26 апреля, писали тест на знание истории Великой Отечественной войны. Такая проверка проводится уже в четвертый раз в рамках международной акции, организованной Молодежным парламентом при Госдуме РФ

В Москве центральной площадкой стало само здание нижней палаты. Участники, среди которых были и депутаты, за полчаса должны были ответить на 30 вопросов. Половина из них была посвящена событиям и датам Великой Отечественной, а оставшиеся касались выдающихся личностей того времени.

Все задания подготовили ученые военного университета Минобороны России . По их мнению, такое тестирование должно подтолкнуть людей лучше узнать историю своей страны.

Сдать миниэкзамен можно онлайн на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией».