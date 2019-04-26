Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотни тысяч россиян написали тест по истории ВОВ 

ТК «Звезда» + ещё 2 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В тестировании принимали участие абсолютно разные граждане: от курсантов военных училищ, до депутатов.
Более полумиллиона человек, в том числе и Курсанты военных училищ, в пятницу, 26 апреля, писали тест на знание истории Великой Отечественной войны. Такая проверка проводится уже в четвертый раз в рамках международной акции, организованной Молодежным парламентом при Госдуме РФ.
В Москве центральной площадкой стало само здание нижней палаты. Участники, среди которых были и депутаты, за полчаса должны были ответить на 30 вопросов. Половина из них была посвящена событиям и датам Великой Отечественной, а оставшиеся касались выдающихся личностей того времени.
Все задания подготовили ученые военного университета Минобороны России. По их мнению, такое тестирование должно подтолкнуть людей лучше узнать историю своей страны.
Сдать миниэкзамен можно онлайн на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией».
ТК «Звезда»: последние новости
Православные христиане в России отмечают Страстную пятницу «Железная леди сломалась» - Борис Клюев о смерти Быстрицкой СМИ сообщили о госпитализации Горбачева
Комментарии1
Общество , Министерство обороны , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах80
Как Алсу отреагировала на скандал на «Голосе»12
Лобода отказалась от участия в «Голосе»19
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте72
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»4
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу
Общество
Украина сообщила о проблемах на границе с Крымом
В мире Конфликты
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Эксперт предсказал, чем закончит Зеленский
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение