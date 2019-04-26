Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна причина смерти Быстрицкой 

RT на русском + ещё 13 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Директор Малого театра Тамара Михайлова в беседе с РИА Новости рассказала, от чего скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
«Сегодня в больнице в реанимации после тяжёлой, продолжительной болезни скончалась звезда театра и кино Элина Быстрицкая», — отметила она.
Как уточняет сайт kp.ru, незадолго до смерти актриса потеряла зрение и способность двигаться.
О произошедшем стало известно утром 26 апреля. Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни.
Актёр Владимир Носик в беседе с ФАН назвал смерть артистки большой потерей.
Быстрицкая известна ролями в культовых советских фильмах «Тихий Дон», «Добровольцы», «Неоконченная повесть» и других.
RT на русском: последние новости
Режиссёр фильма о Горбачёве сообщил о госпитализации экс-главы СССР В Крыму кошка усыновила бельчат Умер Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров
Общество , Владимир Носик , Тамара Михайлова , Элина Быстрицкая , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Испугался? Зеленский не захотел встречи с Путиным21
Пока вы не уснули: Киев готовит новый «удар» по России78
Порошенко хотят перекрыть выезд за границу123
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России97
Американское правосудие: Бутиной вынесли приговор124
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение