Названа причина смерти Быстрицкой

«Сегодня в больнице в реанимации после тяжелой, продолжительной болезни скончалась звезда театра и кино Элина Быстрицкая», — приводит ее слова РИА «Новости».

По информации «Комсомольской правды», в последнее время звезда фильма «Тихий Дон» не могла ходить и совсем перестала видеть.

Прощание с Быстрицкой состоится 29 апреля в Малом Театре. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.