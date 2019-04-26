Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина смерти Быстрицкой 

Рамблер + ещё 13 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Причиной смерти народной артистки СССР Элины Быстрицкой стала продолжительная болезнь. Об этом рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.
«Сегодня в больнице в реанимации после тяжелой, продолжительной болезни скончалась звезда театра и кино Элина Быстрицкая», — приводит ее слова РИА «Новости».
По информации «Комсомольской правды», в последнее время звезда фильма «Тихий Дон» не могла ходить и совсем перестала видеть.
Прощание с Быстрицкой состоится 29 апреля в Малом Театре. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.
Общество , Тамара Михайлова , Элина Быстрицкая , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крутой поворот: США выходят из еще одного договора67
Зеленский получил «первую пощечину» от Путина39
«Позорное пятно»: приговор Бутиной возмутил МИД20
Испугался? Зеленский не захотел личной встречи с Путиным249
Порошенко хотят перекрыть выезд за границу177
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение