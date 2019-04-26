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Косатки могут быть включены в Красную книгу РФ 

News.ru + ещё 7 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Дальневосточных касаток внесут в Красную книгу России. Об этом заявил министр природы Дмитрий Кобылкин.
По его словам, млекопитающие могут попасть в число подлежащих охране до конца 2019 года.
Я такую цель поставил, и мы к ней идём, — цитирует главу ведомства РИА Новости.
В отличие от большинства подобных документов как мирового, так и национального уровней, занесение вида в Красную книгу РФ автоматически влечёт за собой возникновение законодательной защиты, своего рода «презумпцию запрета добывания».
Скандал вокруг «китовой тюрьмы» начался в октябре 2018 года. Представители Greenpeace заявили, что на базе в бухте Средняя находятся 90 белух и 11 косаток. По словам активистов, в вольерах содержались особи, не достигшие половой зрелости и запрещённые к отлову. Их предполагалось продать в Китай.
Как ранее писал News.ru, что план освобождения косаток из китовой тюрьмы будет разработан к началу мая. По словам замглавы по научной работе ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) Вячеслава Бизикова, к этому сроку будут решены все проблемы со здоровьем млекопитающих, а также подготовлены схемы их лечения и реабилитации.
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Общество , Экология , Дмитрий Кобылкин , РИА Новости
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