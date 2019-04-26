Косатки могут быть включены в Красную книгу РФ

Дальневосточных касаток внесут в Красную книгу России . Об этом заявил министр природы Дмитрий Кобылкин

По его словам, млекопитающие могут попасть в число подлежащих охране до конца 2019 года.

Я такую цель поставил, и мы к ней идём, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

В отличие от большинства подобных документов как мирового, так и национального уровней, занесение вида в Красную книгу РФ автоматически влечёт за собой возникновение законодательной защиты, своего рода «презумпцию запрета добывания».

Скандал вокруг «китовой тюрьмы» начался в октябре 2018 года. Представители Greenpeace заявили, что на базе в бухте Средняя находятся 90 белух и 11 косаток. По словам активистов, в вольерах содержались особи, не достигшие половой зрелости и запрещённые к отлову. Их предполагалось продать в Китай.

Как ранее писал News.ru, что план освобождения косаток из китовой тюрьмы будет разработан к началу мая. По словам замглавы по научной работе ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) Вячеслава Бизикова, к этому сроку будут решены все проблемы со здоровьем млекопитающих, а также подготовлены схемы их лечения и реабилитации.