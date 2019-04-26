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Более полумиллиона человек написали тест по истории ВОВ 

News.ru 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Более полумиллиона человек в России и за рубежом приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Об этом сообщила председатель молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
Сегодня в нашей акции принимает участие уже более полумиллиона человек и страны исчисляются десятками. Это очень важно для нас, потому что все вместе мы таким образом привлекаем внимание к истории и Великой Отечественной войне, — цитирует её РИА Новости.
Акция проходит под эгидой молодёжного парламента при Госдуме. Участникам предстоит написать тест, состоящий из 30 вопросов. Подготовкой заданий занимаются ежегодно учёные Военного университета министерства обороны России. В 2019 году центральной площадкой акции стала Госдума.
Ранее News.ru писал, что проживающий в США 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев дал старт «Тотальному диктанту» в Нью-Йорке и принял участие в его написании. Мужчина успешно справился с тестом. После диктанта ветеран пообщался с молодыми участниками акции, поделившись с ними воспоминаниями о военных годах.
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Общество , Образование , Николай Зайцев , Министерство обороны , Госдума , РИА Новости
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