Более полумиллиона человек написали тест по истории ВОВ

Более полумиллиона человек в России и за рубежом приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Об этом сообщила председатель молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева. Сегодня в нашей акции принимает участие уже более полумиллиона человек и страны исчисляются десятками. Это очень важно для нас, потому что все вместе мы таким образом привлекаем внимание к истории и Великой Отечественной войне, — цитирует её РИА Новости. Акция проходит под эгидой молодёжного парламента при Госдуме . Участникам предстоит написать тест, состоящий из 30 вопросов. Подготовкой заданий занимаются ежегодно учёные Военного университета министерства обороны России . В 2019 году центральной площадкой акции стала Госдума. Ранее News.ru писал, что проживающий в США 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев дал старт «Тотальному диктанту» в Нью-Йорке и принял участие в его написании. Мужчина успешно справился с тестом. После диктанта ветеран пообщался с молодыми участниками акции, поделившись с ними воспоминаниями о военных годах.