«Как черта»: Макаревич рассказал, почему политики боятся Зеленского

31 марта Зеленский, ранее не имевший политического опыта, выиграл первый тур выборов президента Украины с 30,24% голосов, а 21 апреля — второй с 73,22%.

«Это, значит, любой шутник может выскочить как черт из табакерки и с ходу набрать 70%? На чем же тогда мы, профессионалы, держимся?» — озвучил Макаревич «мысли» настоящих политиков.

18 апреля в интервью «РБК-Украина» Зеленский назвал Макаревича «большим украинцем» за то, что тот называет Россию агрессором, Крым — оккупированным, а происходящее в Донбассе — позором.

Также Зеленский упомянул, что знаком с лидером группы «Машина времени» очень близко, много раз с ним встречался, они пили коньяк и обсуждали Украину.