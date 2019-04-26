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«Как черта»: Макаревич рассказал, почему политики боятся Зеленского 

Рамблер 26 апреля 2019
Фото: ТАСС
Политики ненавидят нового президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем фейсбуке музыкант Андрей Макаревич.
31 марта Зеленский, ранее не имевший политического опыта, выиграл первый тур выборов президента Украины с 30,24% голосов, а 21 апреля — второй с 73,22%.
«Это, значит, любой шутник может выскочить как черт из табакерки и с ходу набрать 70%? На чем же тогда мы, профессионалы, держимся?» — озвучил Макаревич «мысли» настоящих политиков.
18 апреля в интервью «РБК-Украина» Зеленский назвал Макаревича «большим украинцем» за то, что тот называет Россию агрессором, Крым — оккупированным, а происходящее в Донбассе — позором.
Также Зеленский упомянул, что знаком с лидером группы «Машина времени» очень близко, много раз с ним встречался, они пили коньяк и обсуждали Украину.
«Ну как мы можем запрещать таким парням въезд?» — задался Зеленский вопросом.
Общество , Выборы на Украине , Андрей Макаревич , Владимир Зеленский , РБК-Украина
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