Названо место прощания с Быстрицкой

Церемония прощания с народной артистки СССР пройдет в Малом театре, на сцене которого она служила с 1958 года, сообщили в пресс-службе театра.

«Предположительно, прощание будет в понедельник, 29 апреля. В Малом театре», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

«Ушла Элина Быстрицкая… Любимая народная актриса, великолепная Аксинья из «Тихого Дона», женщина удивительной красоты и благородства. Мои глубокие соболезнования родным и близким Элины Авраамовны», — написал Собянин на странице «ВКонтакте».

Советская и российская актриса театра и кино и певица Элина Быстрицкая ушла из жизни в возрасте 91 года в пятницу, 26 апреля.

В последние годы актриса тяжело болела. 4 апреля с днем рождения ее поздравил президент России Владимир Путин . Он отметил самобытный талант Быстрицкой и ее потрясающее обаяние.

Быстрицкая была задействована в 30 различных постановках Малого театра.