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Названо место прощания с Быстрицкой 

Деловая газета «Взгляд» 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Церемония прощания с народной артистки СССР пройдет в Малом театре, на сцене которого она служила с 1958 года, сообщили в пресс-службе театра.
«Предположительно, прощание будет в понедельник, 29 апреля. В Малом театре», — рассказали ТАСС в пресс-службе.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.
«Ушла Элина Быстрицкая… Любимая народная актриса, великолепная Аксинья из «Тихого Дона», женщина удивительной красоты и благородства. Мои глубокие соболезнования родным и близким Элины Авраамовны», — написал Собянин на странице «ВКонтакте».
Советская и российская актриса театра и кино и певица Элина Быстрицкая ушла из жизни в возрасте 91 года в пятницу, 26 апреля.
В последние годы актриса тяжело болела. 4 апреля с днем рождения ее поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил самобытный талант Быстрицкой и ее потрясающее обаяние.
Быстрицкая была задействована в 30 различных постановках Малого театра.
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Общество , Сергей Собянин , Элина Быстрицкая , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Москва
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