Китай подарит России панд для исследований

Китай передаст России двух панд для проведения совместных исследований. Об этом сообщил сайт телеканала «Мир 24» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

«Китайская сторона предоставит России пару больших панд для совместных научных исследований», — рассказал Си Цзиньпин, председатель КНР.

К такому решению во время переговоров в Пекине пришли Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин . Над медведями проведут ветеринарные эксперименты для изучения их поведения. Бамбуковые медведи будут жить в московском зоопарке постоянно.

Кроме того, обе страны намерены больше сотрудничать в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, космической, транспортной, телекоммуникационной и гуманитарной областях.

Большие панды занесены в Красную книгу. По данным на конец 2013 года, в дикой природе в Китае проживало 1864 особи.

В предыдущий раз Китай привозил панд в Москву еще во времена СССР, когда спортсмены из КНР прилетали на Олимпиаду. Но тогда животные прожили в России 50 дней, после этого вернулись на родину.