Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай подарит России панд для исследований 

360tv.ru 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Китай передаст России двух панд для проведения совместных исследований. Об этом сообщил сайт телеканала «Мир 24» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
«Китайская сторона предоставит России пару больших панд для совместных научных исследований», — рассказал Си Цзиньпин, председатель КНР.
К такому решению во время переговоров в Пекине пришли Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. Над медведями проведут ветеринарные эксперименты для изучения их поведения. Бамбуковые медведи будут жить в московском зоопарке постоянно.
Кроме того, обе страны намерены больше сотрудничать в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, космической, транспортной, телекоммуникационной и гуманитарной областях.
Большие панды занесены в Красную книгу. По данным на конец 2013 года, в дикой природе в Китае проживало 1864 особи.
В предыдущий раз Китай привозил панд в Москву еще во времена СССР, когда спортсмены из КНР прилетали на Олимпиаду. Но тогда животные прожили в России 50 дней, после этого вернулись на родину.
360tv.ru: последние новости
Михаил Горбачев попал в больницу Путин выразил соболезнования близким Быстрицкой Названы самые опасные профессии в России
Комментарии
Общество , Цзиньпин Си , Владимир Путин , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах80
Как Алсу отреагировала на скандал на «Голосе»9
Лобода отказалась от участия в «Голосе»18
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте72
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»3
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу
Общество
Украина сообщила о проблемах на границе с Крымом
В мире Конфликты
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Эксперт предсказал, чем закончит Зеленский
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение