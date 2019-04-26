Суд отклонил иск к «Победе» об отмене платной регистрации на рейсы

Щербинский суд Москвы отклонил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, которая добивалась отмены платной регистрации на рейсы авиакомпании "Победа" , сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

"Вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований о признании незаконными действий по взиманию сбора", — сказала она.

Авиакомпания "Победа" с осени прошлого года ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, при этом у пассажиров осталась возможность бесплатно пройти онлайн-регистрацию на сайте перевозчика. В лоукостере объясняли, что вынуждены пойти на такую меру, чтобы компенсировать резкий рост цен на топливо.

Перевозчик отмечал, что введение платы за регистрацию агентом в аэропорту — это давняя мировая практика. Представители авиакомпании считают, что неправильно включать в тариф стоимость услуги регистрации, если клиенты хотят сэкономить и зарегистрироваться самостоятельно.