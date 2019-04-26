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Милонов предложил клеить на бургеры картинки-страшилки 

Вести.Ru 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими необычными инициативами и высказываниями, обратил внимание на фастфуд и стритфуд — еду, которая в большом количестве продается на улицах.
Милонов уверен, что такая еда представляют серьезную опасность для здоровья человека, и поэтому на упаковки с бургерами надо наклеивать предупреждения об опасности, как на сигареты.
По его словам, "сырье и ингредиенты для бургеров делаются из продуктов, далеких от стандартов здорового питания".
"Об этом говорят диетологи и все врачи, — сказал депутат РИА Новости. — Есть такое, да еще запивать газировкой, сравнимо с уроном, который наносит алкоголь и табак вместе взятые".
"А какой вред получают дети, привыкающие к такой еде с юных лет? Что будет с их здоровьем, когда они вырастут?" — задал Милонов вопросы и продолжил: "Цирроз в 15 лет уже не выглядит фантастикой при таком питании".
В марте депутат Милонов направил в Минпромторг и Минздраву письмо с предложением совместно проработать вопрос изменения законодательства о поэтапном снижении использования в российской пищевой промышленности (вплоть до полного запрета) искусственных трансжиров, которые содержатся, в частности, в фастфуде.
Ранее сообщалось, что ученые придумали способ, как отучить подростков от фастфуда.
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Общество , Виталий Милонов , Минпромторг , Минздрав РФ , Госдума , РИА Новости
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